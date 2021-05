Publikácia Drevený artikulárny kostol v Kežmarku, 2021

Vo Vydavateľstve JADRO vychádza ďalšia publikácia o významnej umeleckej a architektonickej pamiatke mesta Kežmarok. Predstavujeme Drevený artikulárny kostol od autora Mgr. Romana Porubӓna.

Úplne nové a podmanivé zábery maľby nebies na strope dreveného kostolíka v Kežmarku vás prenesú priamo do tohto chrámu, do jeho ticha, príjemného chládku a takmer hmatateľnej Božej prítomnosti. Ďalšie fotografie odkryjú históriu, ktorú autor prináša pútavo a odborne. Dozviete sa, čo to vlastne je artikulárny kostol, prečo má okrúhle okná a ako to bolo s povestným zákazom železných klincov. Tento umelecký a architektonický skvost je tiež od roku 2008 zapísaný do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Publikácia pokračuje v predstavovaní pamätihodností v meste Kežmarok, čo odštartovala v roku 2019 kniha Nový evanjelický kostol.

Po prečítaní knižnej novinky získate prehľad v spletitých udalostiach protihabsburgských povstaní, zistíte, čo priniesol Šopronský snem a že na výstavbu Dreveného artikulárneho kostola bola dokonca zorganizovaná zahraničná zbierka, na ktorú boli do severských krajín vyslaní dvaja Kežmarčania v rokoch 1688 – 1690.

Autor prináša aj porovnanie s inými artikulárnymi kostolmi a ukážky premysleného spájania trámov drevenými klinmi v podaní starých majstrov. Nesmieme vynechať barokový organ, ktorý je vsadený do centra organového chóru. Pochádza od levočského organára Lorentza Čajkovského, ktorý ho dokončil v rokoch 1719 – 1720, a patrí medzi najstaršie dvojmanuálové nástroje na území Slovenska. Čitatelia uvidia úžasné výtvarné spracovanie výzdoby píšťal, ktoré vyzerajú ako obludné hlavy s otvorenými ústami.

Z nebeskej klenby na nás hľadia apoštoli s rôznymi predmetmi. Podľa kresťanskej tradície symbolizujú spôsob ich mučeníckej smrti. Na každého sa môžu čitatelia pozrieť zblízka a dozvedieť sa jeho príbeh.

A na záver malá záhada: Je Drevený artikulárny kostol v Kežmarku postavený na základoch hostinca? V knihe sa to s určitosťou dozviete.

Pohľad na Drevený artikulárny kostol v Kežmarku v pozadí s Vysokými Tatrami (Ján Kučovský)

Strop s výmaľbou nebies Artikulárneho dreveného kostola v Kežmarku (Mgr. Peter Olekšák)

Titulná strana knihy Drevený artikulárny kostol (Jaroslav Zwrtoolka Pitoňák)